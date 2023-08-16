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НовостиОбщество16 августа 2023 7:28

В Томске нашли живым мужчину, который нуждался в медпомощи

Поиск был объявлен 15 августа
Александра Тайбатрова
Поисковики поблагодарили всех за участие и распространение информации

Поисковики поблагодарили всех за участие и распространение информации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске успешно завершились поиски 52-летнего Михаила Терехова. О том, что он найден живым, сообщили вечером 15 августа в поисковом отряде «Лиза Алерт». В ориентировке, которую начали распространять поисковики, сообщалось, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

«Благодарим всех за участие в поиске и распространение информации», - обратились к томичам поисковики «Лиза Алерт».

Ранее в поисковый отряд «Лиза Алерт» пришли шесть новых добровольцев.