Более 800 томичей заключили соцконтракты на поиск работы в 2023 году

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

Более 800 человек в Томской области заключили соцконтракты на поиск работы. Общая сумма выплат составила более 27 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«В Томской области 823 человека заключили социальные контракты на поиск работы. Общая сумма выплат составила более 27 млн рублей», — говорится в сообщении.

Житель региона, заключивший соцконтракт на поиск работы, получает первую выплату в размере 15 768 рублей. При трудоустройстве выплата будет поступать еще три месяца, независимо от размера зарплаты.

Социальный контракт могут заключить малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие томичи. Соцконтракт в регионе можно заключить по одному из направлений: поиск работы, развитие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, выход из трудной жизненной ситуации.

Заключить социальный контракт можно в центрах социальной поддержки по месту жительства.