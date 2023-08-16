Подросток врезался в жительницу Томска на электросамокате

Фото: Анна Ковалева

Жительница Томска Екатерина попала в ДТП с участием электросамоката. В женщину врезался молодой человек, когда она выходила из магазина. Свою историю томичка рассказала изданию «Аргументы и факты — Томск».

Томичка рассказала, что столкновение с самокатом произошло, когда она выходила из магазина. Подойдя к бардюру, в ее левую ногу врезался молодой человек на электросамокате.

«Парень был молодой, я больше чем уверена, что несовершеннолетний. На вид мальчику было 12-13 лет. Он, конечно, извинился. Однако, пока я отошла к стенке и прощупывала ногу, пока я приходила в себя, парень поставил электросамокат и просто исчез», — вспоминает женщина.

После столкновения Екатерина не получила тяжелых травм, однако остались ссадины и гематома. Томичка не успела взять номер родителей подростка, чтобы рассказать им о случившемся. Заявление в полицию женщина также не стала писать.

«По моему мнению, к электросамокатам нужно закрыть доступ всем желающим. То есть должны быть какие-то подтверждающие документы, по которым доступ к прокату может получить только совершеннолетний, имеющий права водителя», — сказала томичка.

Екатерина добавила, что если бы на ее месте был маленький ребенок, то это могло бы привести к трагедии.