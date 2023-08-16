Лошадь из Томска спасла свою юную наездницу от разъяренного жеребца

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В среду, 16 августа, в 14:30 на ТВ-3 выйдет новый эпизод социального проекта «Лучший друг человека», который показывает реальные истории о том, как животные приходили на помощь людям и спасали их жизни.

Четвероногий питомец может быть больше, чем просто другом. Порой самые обычные животные оказываются способны на такое бесстрашие и преданность, какое свойственно далеко не каждому человеку. Но и люди не остаются в долгу и идут на отчаянные поступки, не жалея себя, чтобы выручить из беды пушистого друга.

История удивительного спасения 11-летней Полины произошла в одном из конных клубов Томска. Там вот уже два года восстанавливалась лошадь по кличке Миледи. Ее владельцы клуба забрали из приюта, где животное очень болело, но все равно много работало. Заводчики говорили, что у Миледи нет шансов на выживание, и единственный ее путь – продолжать работать в приюте до конца своих дней.

Екатерина Рякина, главный тренер конного клуба: «Это была медленно умирающая лошадь, которую не готовы были нам отдать, потому что она была трудягой. Такие рабочие животные на вес золота, потому что воспитать спокойную и прислужливую лошадь достаточно сложно. Мое сердце сжималось, мысли бегали по кругу: что я могу сделать и как помочь Миледи?».

Руководство конно-спортивного клуба не смогло пройти мимо истории Миледи, узнав о том, что лошадь беременна. Неравнодушные люди выкупили ее у заводчиков и отправили на восстановление в свой центр.

После того, как Миледи родила жеребенка, она начала крепнуть и вскоре стала работать с детьми. Лошадь не была резвой и быстрой, тем более у нее был очень покладистый и добрый характер, поэтому владельцы клуба решили: она – отличная кандидатура для обучения совсем юных спортсменов.

Когда Полина пришла на занятия к Миледи, то сразу влюбилась в эту лошадь. Девочка не боялась ее, ухаживала за ней и всегда благодарила за аккуратные поездки.

Но в марте 2017 года произошло страшное… На одном из занятий на уличной арене Полина оказалась в смертельной опасности: пока она каталась на Миледи, спокойной и мирной лошади, прямо на нее на огромной скорости выбежал породистый жеребец Полковник. Конь вырвался у своего наездника и помчался на кобылу, которую оседлал ребенок. Полковник весил более полутонны и развивал скорость до 60 км/ч, и, если бы он набросился на Миледи, Полина могла бы получить травмы, несовместимые с жизнью.

Алиса Олейник, тренер-берейтор по конному спорту: «Жеребцы склонны к агрессии, они могут очень сильно навредить человеку, нанести серьезные увечья. Я видела, когда человек подошел к загону и наклонился, а жеребец вытащил голову из загона и начал как тряпку мотать этого человека. Соответственно, после этого у пострадавшего были и переломы, и растяжения, он оказался в больнице».

Миледи издалека увидела свирепого Полковника, мчащегося прямо на нее. Никто из сотрудников клуба не смог остановить жеребца, поэтому всем оставалось только надеяться на чудо: у Полины и Миледи почти не было шансов спастись.

Но тут произошло чудо: лошадь увела свою юную наездницу в сторону, аккуратно спустила ее спиной и убежала прочь, чтобы умчать Полковника подальше от ребенка. Мама девочки и конюхи наблюдали за происходящим и не верили своим глазам: никогда и ни в одном клубе мира еще не происходило подобных случаев спасения. Миледи хотела сохранить жизнь девочки ценой собственной…

Но удастся ли отважной лошади Миледи убежать от сорвавшегося жеребца – узнаете уже в эту среду, 16 августа, в 14:30, в проекте «Лучший друг человека» на телеканале ТВ-3.

«Лучший друг человека» продолжит серию «Историй одного спасения», рассказывающих о невыдуманных случаях, где люди оказывались на грани жизни и смерти, но были спасены. В эту линейку также входят проекты «Вернувшиеся», «Врачи» и «Герои», которые выходили на ТВ-3 и не оставили телезрителей равнодушным.