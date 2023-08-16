Пожилую жительницу Томска обманули на 800 тысяч рублей

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В полицию обратилась 71-летняя жительница Томска с сообщением о хищении 800 тысяч рублей. Пенсионерка доверилась мошенникам и перевела деньги.

По данным УМВД по Томской области, пенсионерке несколько раз вызвонили якобы сотрудники полиции и банков и сообщили, что кто-то пытается на нее кредит.

"Чтобы аннулировать эту операцию, нужно взять другой займ и перевести деньги на «безопасную» банковскую ячейку. Пенсионерка оформила три кредита и все денежные средства перевела на указанные мошенниками счета", - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».