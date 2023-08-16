Психолог из Томска Кустова рассказала, как подготовить ребенка к школе

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До начала нового учебного года остается чуть больше двух недель. Родители докупают канцелярию и одежду для детей, а школьники чувствуют, что летний отдых заканчивается. Семейный и детский психолог Томского центра Взаимоотношений Ирина Кустова рассказала, как подготовить ребёнка к возвращению в школьную жизнь, пишет Tomsk.mk.ru.

По словам специалиста, главное перед учебным годом — создать у ребёнка ощущение безопасности и спокойствия по отношению к школе и учебе.

«Очень часто родители сами программируют детей на негативные ожидания от школы, поскольку сами волнуются и наполняют этим состоянием своих детей", - отметила Ирина Кустова и посоветовала папам и мамам - если вы видите, что ваш ребенок переживает и тревожится, важно прояснить, что пугает и беспокоит его», — пояснила психолог.

Также нельзя упрекать ребенка в безалаберности и обвинять в безответственности. Сюда относятся упреки — не выучена таблица умножения или не прочитана заданная на лето литература. Ребенок должен чувствовать поддержку.

«Например, найдите веселый и интересный способ запоминания таблицы умножения, превратите это в совместную игру. Предложите вместе посмотреть экранизацию литературного школьного произведения, вместе слушайте аудиокниги или вместе читайте и обязательно обсуждайте сокращённую версию», — говорит Ирина Кустова.

Как отметила психолог, также важно, чтобы ребенок был включен в процесс подготовки к школе — к закупке канцелярии, портфеля, одежды. А лучше, чтобы он управлял данным процессом.