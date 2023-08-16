Жилой дом сгорел в Кожевниковском районе в ночь на 16 августа

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В ночь на 16 августа в деревне Новосергеевка Кожевниковского района Томской области произошел пожар в жилом доме. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании бревенчатого жилого дома на улице Ленина поступило 16 авгура в 00:03. К дому пристроена бревенчатая веранда. При пожаре никто не пострадал.

«Обгорела деревянная обрешетка крыши, прогорело потолочное перекрытие в доме, обгорели стены внутри и снаружи дома и веранды. Общая площадь пожара 80 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 0:50. Причина пожара устанавливается.