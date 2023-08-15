В Томске 16 августа проведут горячую линию о работе МСЭ

На вопросы ответит и.о. руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе Татьяна Варваренко Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске организуют горячую линию на тему проведения медико-социальной экспертизы. По информации пресс-службы администрации Томской области, горячая линия состоится 16 августа с 14.00 до 16.00. Желающие смогут задать вопросы об установлении или подтверждении инвалидности, об индивидуальных программах реабилитации, в том числе и для детей и т.д.

«На вопросы ответит и.о. руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе Татьяна Варваренко по телефону 8 (3822) 403-222», - уточнили в обладминистрации.

Также вопросы можно направить на электронную почту fgu@mse.tomsk.ru.