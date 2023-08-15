В техникуме Кривошеино откроют новые учебные мастерские за 6,6 миллионов

В техникуме учатся около 300 студентов на четырех направлениях Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Кривошеинском агропромышленном техникуме в грядущем учебном году откроют две новые лаборатории. В пресс-службе администрации Томской области уточнили, что на ремонт помещений и их оснащении выделили 6,6 миллионов рублей. Мастерские будут работать по компетенциям «Промышленное садоводство» и «Сельскохозяйственные биотехнологии».

«Мастерские оснащены современным оборудованием, которое поможет готовить специалистов в соответствии с современными стандартами, передовыми технологиями и потребностями рынка труда», - прокомментировали в обладминистрации.

В новых мастерских студенты будут учиться изготавливать витамины и регуляторы роста, выводить новые сорта, разрабатывать средства для борьбы с грызунами, выращивать сады в сибирском климате и т.д.

Сообщается, что в техникуме учатся около 300 студентов на четырех направлениях.

Ранее все техникумы и колледжи Томской области были подготовлены к новому учебному году. А в школе №45 Томска 1 сентября откроют мастерские для детей с ОВЗ.