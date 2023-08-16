Томский волонтерский отряд "ЛизаАлерт" принял в свои ряды новеньких

Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области

Волонтерский отряд "ЛизаАлерт" по Томской области принял в свои ряды новеньких. 11 и 12 августа состоялись открытые встречи отряда, сообщают волонтеры.

"На одной из встреч мы рассказали основное об отряде: какие бывают поиски и как они проходят, основные правила отряда, и ответили на все вопросы. Шесть добровольцев познакомились с отрядом и приняли решение помогать в поиске пропавших людей вместе с нами", - говорится в сообщении.

Также в отряде добавили, что вторая встреча была посвящена обучению новых добровольцев методам поиска человека в городской среде. Инструкторы отряда рассказали о том, как правильно расклеивать ориентировки, распространять информацию о потерявшемся в магазинах и на вокзалах, для чего мы ищем и фиксируем камеры видеонаблюдения.

Помимо этого новички узнали, как проводить опрос свидетелей и осмотр подъездов, как правильно собраться и одеться для городского поиска и почему нужно иметь при себе ручку, блокнот, скотч и ножницы.