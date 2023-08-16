Стал известен список адресов, где выключат электричество 16 августа

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сегодня, 16 августа, вновь отключат электричество на некоторых улицах Томска. Горсети будут проводить плановые ремонтные работы.
Список адресов:
16 Августа 2023 с 09:00 до 16 Августа 2023 12:00
г. Томск ул. Профсоюзная 2/13,2/17,2/25 или 2/47,2/43
ул. Профсоюзная 2/2
г. Томск ул. Савиных 4-а,10-А
16 Августа 2023 с 09:00 до 16 Августа 2023 17:00
Тимирязевское ул. Чапаева 1-е
г. Томск Малиновый проезд 1-3,4
г. Томск Заречная 2-я ул 1-17,2-4,2а,2в,2г
г. Томск Заречная 1-я ул 2,6/1,6/2,6б,8-12,8/1
г. Томск ул. Центральная 15,15/5
г. Томск ул. Краснознаменная 10,16,19-31,20-26,30-32
г. Томск пер. Спичечный 3-7,4-6
с.Тимирязевское ул.Чапаева 1е
16 Августа 2023 с 09:00 до 16 Августа 2023 17:00
Пос. Нижний склад Нижнескладской пер 19
Село Тимирязевское Больничная ул 1а стр.1,44
Село Тимирязевское Ленина ул 1,48г
Село Тимирязевское Некрасова ул 2
Село Тимирязевское Новая ул 50
Село Тимирязевское Школьная ул 18,26,38
г. Томск пер. Белградский 5,5-а,10
г. Томск пер. Брянский 5-9
г. Томск пер. Выборгский 17
г. Томск пер. Краснознаменный 1,1-а,11
г. Томск ул. Дальневосточная 5-9,8-14
16 Августа 2023 с 09:00 до 16 Августа 2023 18:00
г. Томск Заречная 1-я ул 2,6/1,6/2,6б,8-12,8/1
г. Томск Заречная 2-я ул 1-17,2-4,2а,2в,2г
г. Томск Малиновый проезд 1-3,4
16 Августа 2023 с 13:15 до 16 Августа 2023 16:30
г. Томск ул. Савиных 4-а,10-А
16 Августа 2023 с 13:30 до 16 Августа 2023 16:30
ул. Профсоюзная 2/2
г. Томск ул. Профсоюзная 2/13,2/17,2/25 или 2/47,2/43
16 Августа 2023 с 14:00 до 16 Августа 2023 17:00
г. Томск ул. МПС 18