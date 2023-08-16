Сильные дожди и до +17 градусов ожидается в Томске 16 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский ЦГМС 16 августа прогнозирует сильные дожди и до +17 градусов. По области местами до +22.

В городе синоптики обещают ветер северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура днем +15…+17°С.

В Томской области прогнозируют кратковременные, местами сильные дожди, ливни, грозы, ночью в отдельных районах очень сильные дожди; утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура днем +12…+17°С, местами до +22°С.