«Разбой и уничтожение имущества»: в Северске напали на пункт приема металла

Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей. Фото: Сиб.фм

В Северске два 39-летних местных жителя решили бороться с конкурентом нечестными методами. Информацию об этом деле опубликовали на сайте прокуратуры Томской области. Установлено, что северчане были недовольны тем, что рядом с их пунктом приема металлов открылся еще один: из-за этого у них упала выручка.

«В июне 2023 года они приехали в приемный пункт своего конкурента, избили его, нанося удары по его телу, в том числе резиновой палкой», - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры и добавили, что мужчины также похитили весовой индикатор.

А еще один из подельников без ведома второго разбил видеокамеру, телевизор и цифровой приемник. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

В результате мужчин признали виновными в разбое и умышленном уничтожении чужого имущества. Один из северчан получил три года шесть месяцев колонии общего режима, а второй – на месяц больше. Приговор еще не вступил в законную силу.

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