В томский отряд «Лиза Алерт» пришли шесть новых добровольцев

Новички узнали, как правильно расклеивать объявления и распространять информацию о пропавших. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

К томскому отряду «Лиза Алерт» присоединились еще шесть добровольцев. В минувшие выходные, 11 и 12 августа, отряд организовал встречи с желающими стать волонтерами. Претендентам рассказали про основные виды поисков и правила отряда. В результате шесть человек решил принимать участие в следующих поисках.

«Вторая встреча была посвящена обучению новых добровольцев методам поиска человека в городской среде», - рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Новички узнали, как правильно расклеивать объявления и распространять информацию о пропавших, как правильно собраться на поиск, как опрашивать свидетелей и осматривать подъезды.