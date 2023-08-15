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НовостиОбщество15 августа 2023 12:12

«Пикантная история»: томичей приглашают на необычную лекцию по городу

Томичам 26 августа расскажут пикантные истории о городе на лекции
Александра Тайбатрова
Лекция начнется в 18.00

Лекция начнется в 18.00

Фото: Ксения Высотина

В Томске 26 августа пройдет необычная лекция «Пикантная история любимого города». В пресс-службе мэрии рассказали, что проведет ее Алена Шафер, а организатором мероприятия является «Центр сохранения исторического наследия».

«Горожанам расскажут о другой стороне городской жизни, о которой не принято писать в книгах», - анонсировали в пресс-службе мэрии.

Начнется лекция в 18.00. Она состоится во дворце пассажа Второва (здание «1000 мелочей»). Кроме лекции, в программе будут угощение, романсы и танцы.

Ранее «Комсомольская правда – Томска» публиковала полную программу фестиваля «Праздник топора».