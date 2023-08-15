«Пикантная история»: томичей приглашают на необычную лекцию по городу

Лекция начнется в 18.00 Фото: Ксения Высотина

В Томске 26 августа пройдет необычная лекция «Пикантная история любимого города». В пресс-службе мэрии рассказали, что проведет ее Алена Шафер, а организатором мероприятия является «Центр сохранения исторического наследия».

«Горожанам расскажут о другой стороне городской жизни, о которой не принято писать в книгах», - анонсировали в пресс-службе мэрии.

Начнется лекция в 18.00. Она состоится во дворце пассажа Второва (здание «1000 мелочей»). Кроме лекции, в программе будут угощение, романсы и танцы.

Ранее «Комсомольская правда – Томска» публиковала полную программу фестиваля «Праздник топора».