«Праздник топора»: из-за фестиваля под Томском меняется схема проезда транспорта

Схема движения на время проведения фестиваля. Инфографика: пресс-служба администрации Томской области

Во время проведения фестиваля «Праздник топора» в Томском районе изменят схему движения транспорта, предупреждает администрация региона. Движение через Зоркальцево на время станет односторонним в направлении от кольцевой развязки до перекрестка улиц Солнечной и Мира, и далее в направлении Шегарского тракта. При этом на Шегарском тракте движение останется двухсторонним, как и на улице Трактовой в Зоркальцево. Подробная информация – на схеме.

«Временная схема движения будет действовать с 14 часов 18 августа до 22 часов 20 августа», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Гости «Праздника топора» смогут оставить машину на одной из двух стоянок – на подъезде к Зоркальцеву со стороны транспортного кольца и у входа в «Околицу» на Шегарском тракте.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» опубликовала полную программу фестиваля «Праздник топора».