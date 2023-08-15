Товарооборот между Томской областью и Белоруссией вырос на 30% в 2023 году

Фото: администрация Томской области

Товарооборот между Томской областью и Белоруссией за первое полугодие 2023 года вырос на 30%. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Владимиром Мазуром, его необходимо увеличить минимум в два-три раза.

По словам президента Лукашенко, Томская область ялвяется одним из перспективных сибирских пратнеров. В прошлом году объем торговли вырос почти на 50% и составил 23 млн долларов.

«Положительная динамика наблюдается и в этом году. За первое полугодие рост еще почти на 30%. Но очевидно, что это крайне мало для нас. Товарооборот может и должен быть как минимум в два-три раза больше», — сказал Лукашенко.

Как ответил губернатор Владимир Мазур, поставленную задачу планируется выполнить до конца 2023 года.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что в рамках партнёрских отношений Белоруссия сможет обеспечить Томскую область городским транспортом.

«Знаю, что у вас широко эксплуатируются белорусские троллейбусы. Мы готовы обеспечить всей линейкой требуемой техники, в том числе трамваями, автобусами и электробусами», — сказал президент.

Напомним, за десять месяцев 2021 года товарооборот между Томской областью и Республикой Беларусь составил 14,3 млн. долларов США, отмечен прирост на 33 %, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В тот год Томская область поставила в республику товаров на сумму почти 7 млн. долларов США, показатель вырос на 10%.