Томские призывники принесли военную присягу

Призывники будут проходить службу в воинских частях соединения. Фото: управление Росгвардии по Томской области

В Томской области призывники принесли военную присягу, об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии региона. Церемония прошла в Северском соединении ведомства. Мероприятие сопровождалось торжественным выносом флага РФ и гимном страны.

«По традиции вместе с родителями, близкими и представителями общественных организаций поздравить военнослужащих пришли ветераны войск», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии Томской области.

Сообщается, что призывники будут проходить службу в воинских частях соединения. А после демобилизации им выдадут рекомендации для дальнейшей службы в Росгвардии и подразделениях вневедомственной охраны.