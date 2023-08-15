Черные лесорубы спилили деревья на 6 млн рублей в Томской области

Двух жителей Томской области осудят за незаконную рубку леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Асино, которые незаконно спилили лес на 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Двух жителей Асино обвиняют по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», и одного из них по статье «Незаконное хранение боеприпасов».

По версии следствия, с 22 февраля по 31 марта 2023 года обвиняемые незаконно спилили в Копыловском урочище Мало-Юксинского участкового лесничества Асиновского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес» 562 ствола деревьев «сосны», 125 стволов «кедра» и 58 стволов «ели. Деревьями они распорядились по своему усмотрению.

«Кроме того, один из обвиняемых незаконно хранил 29 патронов, не имея при этом специального разрешения на право приобретения и хранения огнестрельного оружия и патронов к нему», — говорится в сообщении.

Своими действиями обвиняемые нанесли департаменту лесного хозяйства Томской области материальный ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в Асиновский городской суд.