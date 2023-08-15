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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:30

Черные лесорубы спилили деревья на 6 млн рублей в Томской области

Два жителя Асино незаконно спилили деревья, их ждет суд
Алёна Мищенко
Двух жителей Томской области осудят за незаконную рубку леса

Двух жителей Томской области осудят за незаконную рубку леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Асино, которые незаконно спилили лес на 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Двух жителей Асино обвиняют по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», и одного из них по статье «Незаконное хранение боеприпасов».

По версии следствия, с 22 февраля по 31 марта 2023 года обвиняемые незаконно спилили в Копыловском урочище Мало-Юксинского участкового лесничества Асиновского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес» 562 ствола деревьев «сосны», 125 стволов «кедра» и 58 стволов «ели. Деревьями они распорядились по своему усмотрению.

«Кроме того, один из обвиняемых незаконно хранил 29 патронов, не имея при этом специального разрешения на право приобретения и хранения огнестрельного оружия и патронов к нему», — говорится в сообщении.

Своими действиями обвиняемые нанесли департаменту лесного хозяйства Томской области материальный ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в Асиновский городской суд.