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НовостиОбщество15 августа 2023 9:16

В Томской области все колледжи и техникумы готовы к новому учебному году

В Томской области завершили проверку готовности учреждений профобразования к 1 сентября
Александра Тайбатрова
Комиссия проинспектировала 50 учебных корпусов, 27 лабораторных и 33 общежития

Комиссия проинспектировала 50 учебных корпусов, 27 лабораторных и 33 общежития

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Все колледжи и техникумы Томской области готовы к новому учебному году, заверили в обладминистрации. Соответствующую проверку проводили в 23 учреждениях профессионального образования и девяти их филиалах. В ней участвовали сотрудники департамента профобразования, МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии.

«Комиссия проинспектировала 50 учебных корпусов, 27 лабораторных и 33 общежития», - подсчитали в обладминистрации.

Проверку проводили в учреждениях Томска, Северска, Стрежевого, а также 14 районах области. Все техникумы и колледжи признаны соответствующими требованиям антитеррористической защищенности, доступной среды, в них соблюдаются все нормы, в том числе касающиеся питания и оказания медпомощи.