«Доброшкола»: в Томске откроют мастерские для детей с ОВЗ

Дети будут изучать азы кулинарии, гончарного и картонажно-переплётного дела, заниматься робототехникой, декоративно-прикладным искусством Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В новом учебном году в школе №45 Томска откроют мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказали в пресс-службе администрации Томской области, ремонт помещений и классов ведут по проекту «Доброшкола». С 1 сентября в школе будут работать классы, оснащенные разнообразным современным оборудованием для цветоводства и декоративного садоводства, а также швейная и столярная мастерские.

«Дети будут изучать азы кулинарии, гончарного и картонажно-переплётного дела, заниматься робототехникой, декоративно-прикладным искусством», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Также в школе отремонтировали кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, средства на это выделили из бюджета региона. В администрации области уточнили, что с 2020 по 2022 годы в рамках проекта «Доброшкола» закуплено оборудование для шести школ, а еще в трех мастерские появятся в этом году.

Ранее в Томске объявили аукцион на комплексное благоустройство территории в районе улицы Вершинина.