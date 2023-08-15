Автобусы будут ходить на «Праздник топора» из Томска и Северска с 18 августа

Фото: Ксения Высотина

Автобусы из Томска и Северска будут возить горожан до «Праздника топора». Стоимость проезда составит 50 рублей, сообщается на официальном сайте фестиваля народных ремесел.

Напомним, в сельском парке «Околица» в селе Зоркальцево под Томском с 15 по 20 августа пройдет международный фестиваль «Праздник топора». Торжественное открытие запланировано 19 августа. В этом году томичам и гостям региона покажут яркую программу. В нее будут входить, помимо работы мастеров, гастрономический турнир «На топорах», концерты и многое другое.

«Автобусы на «Праздник топора» будут ходить от остановочных пунктов Томск (АРЗ и Лагерный сад), Северск (ПАТП по схеме движения 442 маршрута). Стоимость проезда — 50 рублей», — говорится в сообщении.

Все автобусы будут ходить с пятницы по воскресенье — с 18 по 20 августа.

Так, с Лагерного сада и с АРЗа до Зоркальцево автобусы в пятницу начнут ходить с 12:00, в субботу и воскресенье с 09:30. Интервал движения движения составит от 10 минут до 60 минут.

Из Северска автобусы от остановки ПАТП по маршруту № 442 начнут ходить в пятницу с 12:00, в субботу и воскресенье — с 10:00. Интервал движения — от 45 до 60 минут.

Окончание работы автобусов — не ранее 22:00.

Найти автобус можно по опознавательным знакам.

Уточнить информацию можно по телефону диспетчера — 8-952-157-2827.