В Томске объявили аукцион на комплексное благоустройство улицы Вершинина

Начальная цена контракта – 882,2 тысячи рублей Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Аукцион на комплексное благоустройство территории в районе улицы Вершинина, сообщает мэрия Томска. В проект включена территория общей площадью 1,2 гектаров, ограниченная улицами Вершинина, П. Осипенко и переулком Промышленный. Предполагается, что проект реализуют за семь лет.

«Начальная цена контракта – 882,2 тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Победитель аукциона должен будет разработать проект комплексного благоустройства, согласовать его с мэрией. Предполагается, что в проект включат жилые дома определенной этажности, благоустройство территории, подключение к инженерным сетям.

Напомним, что решение о комплексной застройке этой территории приняли в мае этого года.

Ранее стало известно, что в Томске до конца недели установят четыре новых светофора.