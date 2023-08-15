Шестой доклад рабочей группы по СВО президенту посвящен итогам за полгода

В Томской области поддержка участников СВО и их семей – безусловный приоритет власти всех уровней. Фото предоставлены ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода направлены Президенту в шестом докладе, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», - отметил он, добавив: на основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами.

По словам секретаря Генсовета партии, продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Среди них - обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт; установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счет мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации. Помимо этого, внесен законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации.

Владимир Кравченко: «Поддержка военнослужащих в регионе ведется и по линии гуманитарной помощи».

В завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами. Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Владимир Кравченко подчеркнул, что в Томской области поддержка участников СВО и членов их семей является безусловным приоритетом органов власти всех уровней.

«Глава региона Владимир Мазур в постоянном режиме ведет мониторинг ситуации и координирует эту работу. Он возглавляет межведомственную комиссию по социальной поддержке участников СВО. По его поручению активно ведется деятельность по внедрению социального паспорта участника СВО и членов его семьи, что позволит собрать информацию о социальных нуждах защитника Отечества, членов его семьи в актуальном состоянии. Данные паспорта помогут органам власти осуществлять адресный подход к решению проблем наших бойцов, а также их родственников. В Томской области утвержден размер единовременной выплаты мобилизованным и добровольцам, участвующим в спецоперации, в размере 100 тыс. рублей. Работа ведется и по линии гуманитарной помощи. Буквально через несколько дней делегация региона прибудет с рабочим визитом в новые регионы. Привезем все, что нужно как на фронте, так и населению в тыловых районах», - сказал Владимир Кравченко.