В Томске начали ремонтировать теплосети в переулке Шпальном

В этом году замену будут вести на участке от улицы Нижне-Луговой до переулка Шпальный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В переулке Шпальный начали ремонтировать тепловые сети, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Это второй этап капремонта на данном участке, первый завершили в прошлом году.

«В ходе работ планируется заменить 460 метров трубопровода диаметром 150 миллиметров», - говорится в сообщении мэрии.

В этом году замену будут вести на участке от улицы Нижне-Луговой до переулка Шпальный. Благодаря этим работам надежность теплоснабжения абонентов станет выше, а в последующие годы сроки работ здесь сократятся.

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