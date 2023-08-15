Житель Томска доехал автостопом до Турции

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Томич Алексей Лоскутников еще в марте 2023 года отправился автостопом до Стамбула с 1 рублем в кармане. В дороге мужчина собирается читать стихотворения Пушкина в обмен на еду. Как пишет издание "АиФ-Томск", мужчине потребовалось два месяца.

Алексей выбирал маршрут путешествия исходя из безвизовых стран и решил ехать в турецкий город Стамбул.

«Я хочу сказать, что такие путешествия очень доступны. Многие ограничения в голове, даже если у тебя нет денег, а есть желание и немного времени, если ты открыт миру, если ты готов с людьми общаться, то ты можешь легко путешествовать», - считает Алексей.

В начале путешествия томич взял с собой еду, но когда уже приехал в Омск, то запасы кончились.

Когда Алексей добрался до Турции, то увидел на побережье дом с флагом. Оказалось, что хозяин дома постоянно приглашает к себе туристов, у него есть книга отзывов, а некоторые пишут слова благодарности прямо на заборе дома. Также в Стамбуле мужчина постоянно ночевал в мечети.

«Кстати, если ты хочешь общения с местными, то найди местный флаг, вставь его себе в рюкзак и все, тебе общение гарантировано», - поделился лайфхаком путешественник.