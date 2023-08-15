Более 40 лавочек отреставрировали в Березовой роще в Томске за неделю

Фото: администрация Томска

В Томске отремонтировали более 40 скамеек на минувшей неделе.Также специалисты закрашивали надписи, которые сделали вандалы, рассказал в администрации города.

Так, специалисты привели в порядок 44 садовых диванов и качелей в парке отдыха Березовая роща. Специалисты закрасили надписи, проели мелкий ремонт и передвигали скамейки на места.

«Березовая роща – место притяжения горожан разных возрастов. Мы стараемся содержать парк в порядке. Основные обязанности рабочих – уборка мусора из урн, подметание дорожек, однако очень много затрат уходит на уборку вандализм», — рассказал городской подрядчик по содержанию городских парков и скверов.

Парк отдыха Березовая роща был благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».