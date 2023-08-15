Четыре новых светофора установят в Томске к концу недели

В Томске появятся чете новых светофора Фото: Анна Ковалёва

Четыре новых светофора заработают в Томске к концу этой недели. Их установят в районе Иркутского тракта, а также на пересечении улиц Красноармейская и Косарева, сообщили в пресс-службе мэрии.

«К концу этой недели будут включено еще несколько светофорных объектов. Они расположены на Иркутском тракте в районе строений 144а, 158г и 173, а также на пересечении улиц Красноармейская и Косарева», — говорится в сообщении.

В отделе организации дорожного движения гордепартамента дорожной деятельности и благоустройства рассказали, что все светофоры устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения.

К примеру, на Иркутском тракте тяжело переходить дорогу из-за интенсивного движения, так как автомобили движутся там с большой скоростью. Такая же ситуация и на перекрестке улиц Косарева и Красноармейской.

В этих местах плотный поток автомобилей, а также проходит множество людей.