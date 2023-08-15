Томские хирурги восстановили пенсионерке разрушенную из-за онкологии челюсть

Томские зхирурги сделали 70-летней пациентку сложную операцию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске челлютно-лицевые хирурги ОКБ совместно со специалистами онкодиспансера сделали сложную операцию 70-летней пациентке. Женщину вернули к полноценной жизни и восстановили разрушенную из-за онкологии нижнюю челюсть, рассказали в облздраве.

Пенсионерка обратилась к врачам с онкологией нижней полости рта. Ранее она проходила химио- и рентген-терапию.

Из-за длительного проведения антирезорбтивной терапии у женщины начался остеонекроз челюсти - омертвение и оголение участка кости. Это привело к патологическому перелому нижней челюсти.

«Команда врачей из онкодиспансера и областной больницы заменили пораженный участок кости на реконструктивную титановую пластину. В ходе операции медики использовали кожно-жировой лоскут с боковой поверхности молочной железы пациентки, обернули им пластину, и сделали выстилку дна полости рта» — рассказал руководитель облздрава Роберт Фидаров.

Операция прошла успешно, у пациентки прижились новые ткани. Пенсионерка уже вернулась к полноценной жизни.

Женщну хирург-онколог, заместитель главного врача по лечебной работе областного онкодиспансера Екатерина Парфирьева, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ТОКБ Алексей Мокроусов, хирурги отделения Дарья Тян и Алексей Арсеньев.