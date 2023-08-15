В Томске исследуют пляж на Сенной курье на наличие макро- и мезопластика

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

В Томске в субботу, 19 августа, в 10:00 все желающие смогут принять учатие в исследовании пляжа Сенная курья на наличие макро- и мезопластика. Также томичи очистят пляж от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.

Мероприятие «Выходные научного волонтерства: в поисках мезопластика» проводит центр «Гранит науки» при ТГУ.

«Студенты и горожане совместно с учеными Центра исследования микропластика в окружающей среде определят, сколько макро- и мезопластика находится на пляже; узнают, что он из себя представляет, из чего образуется и представляет ли опасность. Также общими усилиями волонтеры очистят пляж после купального сезона», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участники смогут исследовать на наличие пластика участок пляжа длиной 10 метров, сфотографировать макромусор и определить его состав, вес и объём.

При хорошей погоде научные волонтеры отберут пробы песка на наличие мезопластика и отправят на изучение в лабораторию.

Участникам рекомендуют надеть хлопковую одежду, чтобы не нарушить чистоту исследования. При плохой погоде информация об изменениях в расписании мероприятий будет опубликована группе центра, а также в чате научных волонтеров Томска.