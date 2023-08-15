Мастера приступили к работе на «Празднике топора» под Томском

В Томске стартует техническое открытие "Праздника топора" Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 15 августа, приехавшие в Томск мастера уже с 10 утра приступили к работе. Торжественное открытие «Праздника топора» состоится 19 августа в 11:00. В этот день организуют джазовый концерт и гастрономический турнир.

Сегодня, 15 августа, с 12:00 в «Околице» начнется гастрофест «На топоре». Здесь начнут работать точки общепита, фудтраки, также пройдут выступления спортивных клубов «Джей фит», «Гроза», SIB FIGHT, федераций кикбоксинга, бокса и других.

Для работающих томичей, которые хотят следить за работой кузнецов, керамистов, мастеров по дереву и бересте, организуют прямую трансляцию с конкурсной поляны.

В этом году конкурс «Деревянное мастерство» пройдет в двух номинациях — «Парковая скульптура» и «Резчики по дереву»

В рамках номинации «У каждой наковальни свой голос» мастера создадут слово «Околица» из огромных букв.

На конкурсе «Глиняный сказ» гончары и керамисты будут создавать скульптуры персонажей русских народных сказок.