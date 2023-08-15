Банк Уралсиб проводит акцию «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса»

Банк Уралсиб запустил акцию для новых бизнес-клиентов «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса». Период проведения акции – с 17 июля по 30 ноября 2023 года.

Для участия в акции необходимо стать участником акции «Программа лояльности для клиентов малого бизнеса» и выполнить одно условие на выбор или оба сразу (в этом случае бонусные баллы суммируются):

Баллы начисляются и отражаются на бонусном счете участника в «Уралсиб Бизнес Онлайн» в срок до последнего числа следующего месяца. Один бонус равен одному российскому рублю.

Более подробно об акции на сайте Банка Уралсиб, по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.