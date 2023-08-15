Томские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по сверхлегкой авиации

Фото: администрация Томской области

Спортсмены из Томской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации. Об. этом сообщили в администрации региона.

В Республике Алтай проходили всероссийские турниры по спорту сверхлегкой авиации: Кубок Курая – 2023 и Кубок России.

За Кубок Курая боролись 32 спортсмена из 14 регионов страны. В результате в командном зачете команда Томской области в дисциплине «параплан – парящий полет» заняла первое место, а томич Евгений Рогожников стал третьим в дисциплине «спорт-класс».

В Кубке России участвовали 45 спортсменов из разных регионов страны. Разыгрывались сложные маршруты из Курайской степи в Чуйскую. Спорсмтены преодолевали более 120 км. Некоторые пилоты летели на высоте более 4500 метров.

«Среди женщин победу одержала томичка Наталья Липатникова, а тройку призеров замкнула Ольга Васильева. Кроме того, в «спорт-классе» томский спортсмен Александр Люст завоевал бронзовую медаль», — говорится в сообщении.

В конце августа томичи поедут в Казахстан для участия в международных соревнованиях Open Kazakhstan Championship and Open Russian.