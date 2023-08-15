Более 30 улиц Томска останутся без света 15 августа

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Томске сегодня, 15 августа, более 30 улиц останется без электричества. Горсети будут проводить плановые работы.

Света не бедует:

15 Августа 2023 с 09:00 до 14 Августа 2023 15:00

г. Томск Гоголя 30/2-как второе питание,30/3

г. Томск пр-кт Фрунзе 39

г. Томск ул. Красноармейская 35

15 Августа 2023 с 09:00 до 15 Августа 2023 11:00

г. Томск пер. Картасный 6

г. Томск ул. Войкова 36

15 Августа 2023 с 09:00 до 15 Августа 2023 16:00

г. Томск ул. Лебедева 64

15 Августа 2023 с 09:00 до 15 Августа 2023 16:30

г. Томск ул. Пролетарская 10-18,17,18-а,18/1,25-27,25/1

г. Томск ул. Белинского 19-21,19/1,21-а/1,21-а/2,21/1,25,36-40

г. Томск ул. Карташова 16,22-а

г. Томск ул. Кузнецова 4/1,6,12,12-а,12/3,12/4

г. Томск Невского Александра ул 7а

г. Томск ул. Айвазовского 36,36/2,п.5

г. Томск ул. Центральная 4-а

г. Томск пер. Мельничный 3-7,4

г. Томск ул. Водяная 45,49-а,60-72

15 Августа 2023 с 09:00 до 15 Августа 2023 17:00

г. Томск пер. Хмельницкого Богдана 9/3

г. Томск ул. Хмельницкого Богдана 9

г. Томск ул. Трамплин Малый 7

г. Томск пос. Ново-Карьерный 1,1/1,2/2,3-а,4-а,5-9,8,9-а,12-16,13-23,13-а,19/1,22-28,22-а,30-38,30-а,33,

36-а

с.Тимирязевское ул.Чапаева 1е

г. Томск мкр Академический

г.Томск ул.Центральная 8

г. Томск ул. Центральная 15,15/5

г. Томск ул. Краснознаменная 5-а,8-12,9-15,10-а,10-б,16,19-31,20-32

г. Томск ул. Дальневосточная 5-9,8-14

г. Томск ул. Григорьева 6,7-31,10-30,11-а,26-а,34-38,46-50,56-58

г. Томск пер. Спичечный 3-9,4-6

г. Томск пер. Краснознаменный 1,1-а,11

г. Томск пер. Выборгский 17

г. Томск пер. Брянский 5-9

г. Томск пер. Белградский 5,5-а,10

Тимирязевское ул. Чапаева 1-е