Проректор томского вуза стал «Заслуженным деятелем науки РФ»

Проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов Фото: Пресс-служба ТГУ

Проректору Томского государственного университета Александру Ворожцову указом Президента РФ присвоено звание «Заслуженый деятель науки Российской Федерации». В пресс-службе вуза рассказали, что Ворожцов был удостоен звания за вклад в исследования в сферах обороны, безопасности, нанотехнологий и спецметаллургии.

«В рамках реализации федеральной программы «Приоритет 2030» в ТГУ Александр Борисович Ворожцов руководит стратегическим проектом «Технологии безопасности», - уточнили в пресс-службе вуза.

Сообщается, что доктор физико-математических наук, профессор, Александр Ворожцов является автором более 300 научных работ и соавтором 10 монографий, более 50 патентов. Его разработки используют в учреждениях Миасса, Бийска, Москвы и др.