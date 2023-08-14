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НовостиОбщество14 августа 2023 15:01

Проректор томского вуза стал «Заслуженным деятелем науки РФ»

Президент РФ присвоил профессору ТГУ Ворожцову почетное звание
Александра Тайбатрова
Проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов

Проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов

Фото: Пресс-служба ТГУ

Проректору Томского государственного университета Александру Ворожцову указом Президента РФ присвоено звание «Заслуженый деятель науки Российской Федерации». В пресс-службе вуза рассказали, что Ворожцов был удостоен звания за вклад в исследования в сферах обороны, безопасности, нанотехнологий и спецметаллургии.

«В рамках реализации федеральной программы «Приоритет 2030» в ТГУ Александр Борисович Ворожцов руководит стратегическим проектом «Технологии безопасности», - уточнили в пресс-службе вуза.

Сообщается, что доктор физико-математических наук, профессор, Александр Ворожцов является автором более 300 научных работ и соавтором 10 монографий, более 50 патентов. Его разработки используют в учреждениях Миасса, Бийска, Москвы и др.