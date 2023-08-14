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НовостиОбщество14 августа 2023 14:09

«Более 237 тысяч человек»: томичи стали чаще ездить на электричках

За 2023 год в Томской области более 237 тысяч человек ездили на электричках
Александра Тайбатрова
В июле пригородными поездами воспользовались 60,4 тысяч пассажиров

В июле пригородными поездами воспользовались 60,4 тысяч пассажиров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году томичи чаще ездили на электричках, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в пресс-службе администрации Томской области. Так, за январь-июль текущего года пригородным железнодорожным транспортом воспользовались более 237 тысяч человек, что на 2,3% больше аналогичных показателей прошлого года.

«В июле пригородными поездами воспользовались 60,4 тысяч пассажиров, что на 2,5 % больше, чем в июле 2022 года», - отметили в пресс-службе администрации Томской области.

В администрации региона считают, что рост популярности электричек связан со стоимостью билетов, удобным графиком, запуском дополнительных поездов и другими факторами.