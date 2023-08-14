Дикоросы начали собирать на юге Томской области 14 августа

Сроки устанавливают на основе фенологических наблюдений за цветением растений Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На юге Томской области 14 августа начали заготавливать дикоросы, сообщают в пресс-службе обладминистрации. В Томском и Кожевниковском районе, а также в Северске можно собирать бруснику и кедровые орехи. С 21 августа можно будет заготавливать кедровые орехи в других южных районах Томской области. А на севере региона заготовка этих дикоросов начнется с 1сентября.

«Сроки сбора дикоросов на землях лесного фонда в Томской области утверждаются ежегодно», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

Сроки устанавливают на основе фенологических наблюдений за цветением растений. Если их нарушить, а также использование запрещенных приспособлений может снизить продуктивность дикоросов в последующие сезоны. В Томской области можно собирать только опавшие шишки, ягоды также следует сбирать вручную.

Что касается сроков сбора ягод, то бруснику пока можно собирать только на юге Томской области. На севере региона делать это можно будет с 21 августа. Сезон сбора клюквы наступит позже: на юге Томской области – с 11 сентября, на севере – с 18 сентября.

За нарушение сроков сбора физические лица могут получить штраф от 500 до 1000 рублей, должностные лица – от 1000 до 2000 рублей, а юрлица – от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, что пчеловоды Томской области в 2022 году заготовили более 300 тонн меда.