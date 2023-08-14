«Вывоз мусора, жилищный вопрос»: кандидаты в мэры Томска представили программы

Программу не представили Дмитрий Махиня, Александр Вульф, Ольга Киргинцева и Марсель Миннахмедов. Фото: Анна Ковалева

Из восьми кандидатов в мэры Томска только четверо предложили свои программы развития города на ближайшие годы. Напомним, что прием документов от желающих побороться за кресло градоначальника завершился 10 августа. Половина из них не предоставила свою программу в гордуму. Среди них – получивший поддержку губернатора чиновник из Омска Дмитрий Махиня, а также Александр Вульф, Ольга Киргинцева и Марсель Миннахмедов.

Кандидат Игорь Ольховский в своей программе упоминает стратегию социально-экономического развития Томска и выделяет несколько острых проблем, которые нужно решать: вывоз снега и мусора, «раскопки» из-за ремонта сетей, повышение эффективности работы муниципалитета, борьба с коррупцией, состояние дорог, тротуаров, ливневок и т.д.

Депутат гордумы Инга Первушина, если станет мэром, обещает работать над имиджем города, заниматься экономическим развитием и исправлять демографическую ситуацию.

Евгений Макаренко, ранее работавший в мэрии Томска, администрациях Томской области и Ингушетии, в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, предлагает активнее участвовать в федеральных целевых программах, тщательнее контролировать выделенные из бюджета деньги, привлекать частные инвестиции, эффективнее работать с населением и т.д.

А кандидат Василий Попов предлагает переоборудовать неэксплуатируемые нежилые помещения в жилые, перевести чиновников на электронный документооборот, преобразить набережную Томи (в качестве примера предлагает опыт Казани), запретить пивнушки в жилых домах и т.д.

Напомним, что повторный конкурс на пост мэра состоится 22 августа, а нового мэра депутаты должны выбрать 5 сентября.