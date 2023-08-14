В Томск приезжают участники фестиваля «Праздник топора»

Мастера по работе с деревом, кузнецы и керамисты приступят к созданию своих работ 15 августа Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Участники фестиваля «Праздник топора» уже приезжают в Томск, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Напомним, что организаторы ожидают более 200 участников из разных регионов России и восьми стран мира. Техническое открытие запланировано на 10.00 15 августа.

«Мастера по работе с деревом, кузнецы и керамисты завтра приступят к созданию своих работ», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

А вот поляна «Берестяной хоровод» будет работать с 17 августа.

С 15 августа в парке «Околица» начнется гастрофестиваль. Также на празднике выступит известная рок-группа «Калинов мост». «Праздник топора» продлится с 15 по 20 августа, а торжественное его открытие запланировано на 11.00 19 августа.