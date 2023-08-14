В техникумах и колледжах Томской области появятся советники по воспитанию

Также советники будут организовывать спортивные и культурные мероприятия для студентов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уже в этом учебном году в техникумах и колледжах Томской области начнут работать советники директоров по воспитанию. В пресс-службе обладминистрации сообщили, что такую практику введут в 25 образовательных учреждениях. Такую должность ввели по поручению президента РФ.

«Советники по воспитанию помогут сформировать в образовательных учреждениях единую воспитательную среду и вовлечь молодежь в общественно полезную деятельность», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Также советники будут организовывать спортивные и культурные мероприятия для студентов, патриотические акции и слеты.

Напомним, что томский проект «Дети как дети» победил на конкурсе грантов РДДМ.