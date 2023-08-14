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НовостиОбщество14 августа 2023 10:15

Дождливая и прохладная погода ожидает жителей Томска на этой неделе

Средняя температура воздуха в Томске на этой неделе ожидается до +18 градусов
Алёна Мищенко
В Томске на этой неделе будет прохладно

В Томске на этой неделе будет прохладно

Фото: Ксения Высотина

На текущей неделе в Томске температура воздуха ожидается в пределах +18 градусов. Также возможны небольшие осадки. В районах области ожидаются сильные дожди, сообщает Tomsk.mk.ru со ссылкой на начальника отдела метеорологии ТЦГМС Светлану Рюхтину.

«Осадки в областном центре мы прогнозируем от небольших до сильных, в районах области мы предупреждаем о возможных опасных явлениях в связи с сильными дождями», —сообщила синоптик.

По ее словам, осадки прекратятся ближе к выходным.

Средняя температура воздуха в Томске с 14 по 18 августа ожидается в пределах + 16… +18 градусов.

В выходные дни возможно потепление до +20…+ 22 градусов.