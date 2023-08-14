Из-за упавших деревьев никто не пострадал
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Томске устраняют последствия стихии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за непогоды в Томске упали шесть деревьев и три ветки. К счастью, никто не пострадал.
«Упавшие деревья и ветки оперативно убирают подрядчики мэрии и городские службы», - заверили в мэрии.
По их данным, уже к туру убрали упавшие деревья на проспекте Фрунзе и улице Басандайская. На улице Пролетарской убрали упавшие большие ветки. Упавшее на улице Говорова дерево распилили и вывезли. А дерево на проспекте Кирова перенесли в сторону, чтобы вывезти его чуть позже.
В мэрии напоминают, что до 16 августа в Томске действует штормовое предупреждение. Прогнозируют дожди и ливни.