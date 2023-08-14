«Дети как дети»: томский проект победил на конкурсе грантов

Создатели проекта планируют провести одноименный форум-фестиваль Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дворец творчества детей и молодежи Томска получил грант от Российского движения детей и молодежи. По информации пресс-службы мэрии города, это стало возможным благодаря победе проекта «Дети как дети» в конкурсе РДДМ.

«Целью томского проекта «Дети как дети» является создание инклюзивных условий для творческой самореализации особенных детей», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Томска.

Создатели проекта планируют провести одноименный форум-фестиваль, на котором будут организованы мастер-классы для родителей и педагогов, творческий фестиваль, мастер-классы. Также по проекту «Дети как дети» в Томске появится инклюзивное пространство, в котором можно будет проводить занятия для детей с ОВЗ, психологические тренинги, мастер-классы.