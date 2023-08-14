Томский марафон в сентябре 2023 года отменили

Старт запланирован на Новособорной площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске не будут проводить марафон, запланированный на 3 сентября. В сообществе Tomsk Marathon • Томский марафон во ВКонтакте сообщили, что 1 октября в историческом центре города состоится полумарафон. Старт запланирован на Новособорной площади, а маршрут бегунов, удя по опубликованной схеме, пройдет по проспекту Ленина и Набережной Томи.

«Максимальная длина круга 10.5 километров», - говорится в сообщении.

Участники могут пробежать дистанции 5, 10, 21,1 километров, поучаствовать в эстафете 21,1 или 10 километров на двоих. Для любителей северной ходьбы будут две дистанции – 5 и 10 километров. А дети пробегут по 1 километру. Как сообщают организаторы, регистрация на полумарафон открыта.