В Томске хотят открыть вытрезвитель в 2026 году

В Томской области может появиться вытрезвитель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в 2026 году появится вытрезвитель на 20 коек. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона «Об отдельных вопросах оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, на территории Томской области».

Губернатор Томской области Владимир Мазур внес в Законодательную думу региона данный законопроект. Его рассмотрят на заседании 15 августа.

Согласно законопроекту, с 1 января 2026 года людям в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения будут оказывать помощь в специализированных организациях.

«Специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, создаются и осуществляют свою деятельность на территории Томской области в форме областных государственных учреждений либо их структурных подразделений», — говорится в документе.

Для этого к 2026 году планируется создать вытрезвитель на 20 койко-мест. На открытие и содержание такой организации потребуется не менее 29,3 млн рублей из облбюджета, без учета средств на капремонт и аренду. Ежегодные расходы составят около 22 млн рублей.

Напомним, в Томской области нет медвытрезвителя с 2010 года. В настоящее время помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянении, оказывает только отделение № 4 областного наркодиспансера.