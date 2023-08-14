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НовостиОбщество14 августа 2023 7:25

В Томске в отремонтированном лицее №8 проведут линейку 1 сентября

Работы в образовательном учреждении практически завершены
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

Лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова в Томске планируют открыть к 1 сентября. Работы в образовательном учреждении практически завершены. Об этом сообщили в мэрии города.

«Работы здесь практически завершены, параллельно продолжается отмывка помещений будущих классов, завозится необходимое оборудование, собирается мебель, обновлён пищеблок, завершается благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

К концу этой недели будут завершены все работы в здании, чтобы школу могли подготовить к возвращению учеников. К 1 сентября здесь планируют провести торжественную линейку.

Напомним, ремонт лицея №8 начался в Томске в марте 2022 года. капитальный ремонт здания и помещений мастерских учреждения в рамках муниципального контракта выполняет компания «Ремстройпроект».