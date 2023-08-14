«Царь-рыба»: в центре Колпашево завершают благоустройство бульвара

Главным элементом бульвара станет арт-объект «Царь-рыба», выполненный в виде осетра и символизирующий местный промысел Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Колпашево Томской области подходит к концу благоустройство центрального бульвара. Завершить работы планируют к 20 августа. В пресс-службе администрации региона напомнили, что этот проект в 2021 году победил во всероссийском конкурсе.

«Главным элементом бульвара станет арт-объект «Царь-рыба», выполненный в виде осетра и символизирующий местный промысел», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Также в рамках проекта обустроили центральную площадь, подиум со сценой, пространство для бук-кроссинга, уличные тренажеры, парковые качели, ярмарочные павильоны, детские площадки и т.д. В честь завершения работ планируется торжественное открытие бульвара.

Напомним, что в конце августа в Томске начнут устанавливать пять новых чугунных остановок.