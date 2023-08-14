Участок улицы Писемского в Томске перекроют на три дня из-за ремонта

Фото: Ксения Высотина

В Томске с 15 августа на три дня перекроют участок улицы Писемского на время ремонта водопропускной трубы, сообщили в мэрии.

«15, 16 и 17 августа с 9:00 до 18:00 будет перекрыт участок улицы Писемского от улицы Балтийской, 24/5 до поселка Хромовка, 52», — говорится в сообщении.

В это время компания «Агро-Строй» будет проводить ремонт водопропускной трубы. Транспорт будет двигаться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.