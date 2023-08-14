Пропавший 34-летний рыбак в Томской области найден погибшим

Фото: "Лиза Алерт"

В селе Инкино Колпашевского района Томской области нашли погибшим мужчину, который 11 августа 2023 года ушел на рыбалку и пропал. Об этом сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Напомним, ориентировка на поиск 34-летнего мужчины была опубликована 12 августа. Максим Лукин пропал 11 августа во время рыбалки.

В понедельник, 14 августа, волонтеры сообщили, что мужчина найден погибшим.

"Лукин Максим Михайлович найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

При каких обстоятельствам погиб пропавший и где было найдено тело - не уточняется.