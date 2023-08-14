Медведь замечен на трассе Стрежевой — Нижневартовск в Томской области

В Томской области заметили медведя Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 14 августа, на трассе Стрежевой — Нижневартовск был замечен медведь. Местных жителей просят быть острожными, сообщается в телеграм-канале ЕДДС города.

«В районе остановки 20 километр автодороги Стрежевой - Нижневартовск был замечен медведь. Ситуация находится на контроле у охотников. Просим всех быть бдительными и осторожными», — говорится в сообщении

Напомним, в регионе уже зафиксировано несколько случаев, когда медведи выходили к людям. Томичи в свою очередь пугаются таких визитов диких зверей. Первый раз следы медведя в 2023 году обнаружили еще 30 марта.

Также запоминающимся случаем стал выход медведя 29 июня в центре Томска. Ночью томичи заметили бегающего медведя в районе улиц Усова и Советской. Специалисты приняли решение о его ликвидации.